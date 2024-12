Οι αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του «Άγιου Βασίλη» αλλά ο κόσμος στα social εντόπισε μια περίεργη λεπτομέρεια

Ένα βίντεο με τους αρχαιολόγους να μετρούν μια ασβεστολιθική σαρκοφάγο στην Τουρκία έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Ο τάφος του «Άγιου Βασίλη» πιστεύεται ότι ανακαλύφθηκε στην Τουρκία. Ωστόσο, υπάρχουν υποψίες ότι ο εν λόγω τάφος είναι αυτός του Αγίου Νικολάου, ενός επισκόπου που ενέπνευσε τον Άγιο Βασίλη που γνωρίζουμε και αγαπάμε σήμερα.

Τα τελευταία δύο χρόνια, αρχαιολόγοι διεξάγουν μια μελέτη της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην αρχαία πόλη των Μύρων (η οποία είναι σήμερα η σύγχρονη πόλη Demre, Αττάλεια, Τουρκία).

Πρόσφατες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο διώροφο παράρτημα της εκκλησίας αποκάλυψαν μια ασβεστολιθική σαρκοφάγο, αναφέρει η Heritage Daily. H σαρκοφάγος έχει μήκος δύο μέτρα και ήταν θαμμένη σε βάθος 2 μέτρων.

Μιλώντας για το ιστορικό εύρημα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ebru Fatma Findik από το Πανεπιστήμιο Hatay Mustafa Kemal, δήλωσε: «Η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι να βρούμε μια επιγραφή στη σαρκοφάγο. Αυτό θα βοηθούσε στην αποσαφήνιση του περιεχομένου της ταφής και θα μας επέτρεπε να προσδιορίσουμε την ακριβή περίοδο από την οποία χρονολογείται».

Η Findik πρόσθεσε ότι «περαιτέρω ανασκαφές αναμένεται να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες τους επόμενους μήνες».

Εξηγώντας το πόσο σημαντική είναι η ανακάλυψη της σαρκοφάγου, η ίδια συνέχισε: «Αυτό θα μπορούσε να είναι μια σημαντική αρχαιολογική επιβεβαίωση των ιστορικών πηγών σχετικά με τον τόπο ταφής του Αγίου Νικολάου».

