Love Actually: Οι θαυμαστές μόλις ανακάλυψαν μια κρυφή λεπτομέρεια, 21 χρόνια μετά

Και κάπως έτσι, αυτή η σκηνή στο Love Actually έγινε πιο συγκινητική ακόμα.

Έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε που το Love Actually έκανε πρεμιέρα και συστήθηκε στους σινεφίλ. Ο Ρίτσαρντ Κέρτις, που προηγουμένως είχε χαρίσει επιτυχίες όπως το «Mr. Bean» και το «Notting Hill», σκηνοθέτησε τη χριστουγεννιάτικη κομεντί, η οποία έγινε από τις πιο αγαπημένες του κόσμου. Μέχρι σήμερα, οι θεατές την βλέπουν ως παράδοση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή.

Το Love Actually ή θα σου αρέσει ή θα το βαρεθείς. Αλλά ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει δει ολόκληρη την ταινία, γνωρίζει σκόρπιες σκηνές που έγιναν γνωστές όλα αυτά τα χρόνια. Το «Τo me, you are perfect», που έγραψε ο Μαρκ στην Τζούλιετ, κάνοντάς της ερωτική εξομoλόγηση, είναι σίγουρα μία εξ αυτών.

