Αυτά είναι τα πρώτα 9 games που επιβεβαιώθηκαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο eSports του 2025

Τι έρχεται στα eSports και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της νέας χρονιάς

Τα eSports οργανώνονται ακόμη περισσότερο και το 2025 αναμένουμε στο Ριάντ το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ομάδα του EWC θα ανακοινώσει αναλυτικά τα όσα έρχονται μέσα στον Ιανουάριο, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουμε 9 videogames τα οποία θα βρίσκονται στους αγώνες για να αναδείξουν τους καλύτερους παίκτες.

Όπως μπορεί να δει κανείς, ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες και καλύπτουν κάθε γούστο.

Συγκεκριμένα, οι τίτλοι που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι τα Call of Duty: Black Ops 6, Honor of Kings, Call of Duty: Warzone, Free Fire, Street Fighter 6, Dota 2, Rainbow Six Siege, Counter-Strike 2 και PUBG Mobile.

Το 2024, τα eSports τα πήγαν εξαιρετικά και φαίνεται πως και το 2025 η ανταγωνιστική σκηνή θα είναι εξίσου δυναμική.