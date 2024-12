Σύροι αντάρτες εισέβαλαν στο γκαράζ του παλατιού του Άσαντ και έπαθαν «πλάκα» με το πλήθος των supercars (vid)

Σύριοι αντάρτες λεηλάτησαν τα εγκαταλελειμμένα καμαρίνια του παλατιού του Άσαντ κλέβοντας αμέτρητα κουτιά Louis Vuitton, πριν εισβάλουν στο κεντρικό γκαράζ του, το οποίο ήταν γεμάτο supercar.

Αρκετοί Σύριοι αντάρτες λεηλάτησαν το πρωί της Κυριακής το προεδρικό μέγαρο του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό, παίρνοντας διάφορα αντικείμενα Louis Vuitton μετά την έφοδο των ανταρτών στην πρωτεύουσα.

Σε βίντεο φαίνονται δεκάδες άνθρωποι μέσα στο παλάτι να κάνουν επιδρομή στα ντουλάπια με τα ακριβά αντικείμενα του προέδρου και της συζύγου του Άσμα αλ Άσαντ.

Παπλώματα και λινά σεντόνια είναι σκορπισμένα στο πάτωμα, ενώ ένα άτομο φαίνεται να κρατά ένα πορτοκαλί κουτί Louis Vuitton καθώς ανεβαίνει μια σκάλα και προσπερνά έναν άλλο λεηλάτη που μεταφέρει μια φουσκωμένη τσάντα γεμάτη αντικείμενα.

Εξεγερμένοι πόζαραν για selfies σε διαδρόμους, ενώ ένα άλλο στιγμιότυπο έδειχνε έναν επαναστάτη να κάθεται σε ένα γραφείο όπου οι χάρτες ήταν διάσπαρτοι στο τραπέζι και στο πάτωμα.

Ο Άσαντ διέφυγε από τη χώρα ενώ ο στρατός φαίνεται να έχει διαλυθεί τελείως, προσφέροντας μηδαμινή αντίσταση απέναντι στην προέλαση των ανταρτών και των τζιχαντιστών. Βίντεο από το γκαράζ του Άσαντ δείχνουν την συλλογή των πολυτελέστατων αυτοκινήτων του που το κόστος της ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

This is reportedly Bashar Assad's garage, where he kept his luxury cars while his people suffered in poverty. pic.twitter.com/E3dq40fzCN