Συνελήφθη μια από τις μεγαλύτερες κακοποιούς στον κόσμο με το ψευδώνυμο «Κούκλα»: Έσπερνε τρόμο με τη συμμορία της (vid)

Συνελήφθη μια από τις μεγαλύτερες κακοποιούς η οποία είχε το ψευδώνυμο «Κούκλα» και κατηγορείται για δολοφονίες υψηλού προφίλ.

Η Karen Julieth Ojeda Rodríguez συνελήφθη από την αστυνομία της Κολομβίας ως ύποπτη για πολλές δολοφονίες με το προφίλ της επαγγελματίας εκτελέστριας.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η γυναίκα - που ονομάζεται Karen Julieth Ojeda Rodríguez - «πιάστηκε επ' αυτοφώρω με πυροβόλο όπλο στην Barranca Bermeja».

Στα πλάνα φαίνεται επίσης ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών, το οποίο τέθηκε υπό κράτηση για κατοχή και αναφέρεται ότι υποβάλλεται σε βαλλιστικές εξετάσεις για να αποδειχθεί αν συνδέεται ή όχι με συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Karen Julieth Ojeda Rodriguez, a 23-year-old Colombian woman known by the alias "The Doll," has been arrested for her involvement in multiple assassinations, including the murder of her ex-boyfriend.



Rodriguez, dubbed a "dangerous hitwoman," is accused of leading a network of… pic.twitter.com/776YtbGBou