Το αστέρι του OnlyFans που «κέρδισε» 43 εκατομμύρια το 2024 απάντησε σε όσους την κατηγόρησαν ότι είπε ψέματα

Η Sophie Rain αποκάλυψε πόσα έχει κερδίσει από τους συνδρομητές του OnlyFans.

Η δημιουργός περιεχομένου του OnlyFans, Sophie Rain, κατηγορήθηκε ότι «πλαστογράφησε» τα κέρδη της για το έτος 2024, και ανταπέδωσε τα πυρά της στους επικριτές της αποκαλύπτωντας την αλήθεια.

Με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Rain είναι δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες στο OnlyFans, με την ίδια να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δημιουργούς της πλατφόρμας.

Η Αμερικανίδα, που είναι ακόμα μόλις 20 ετών, έχει βγάλει εκατομμύρια από την πώληση αποκλειστικών φωτογραφιών και βίντεο σε όσους θέλουν να πληρώσουν για τέτοιο περιεχόμενο.

Η Rain αποκάλυψε τα κέρδη της το 2024, ενώ εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στο TikTok με τη συνάδελφο της Camilla Araujo.

nothing is being faked. hope this helps! https://t.co/XvvYklhdaK pic.twitter.com/qzvkD4A7hz