Δείτε πόσο διαφορετικά δείχνουν 20 παιχνίδια του PS5 στο PS5 Pro! (vid)

To PS5 Pro βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία στα PS5 games.

Το PS5 Pro κυκλοφόρησε για να βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία των gamers στα παιχνίδια του PS5 και ένα νέο video δείχνει τη δουλειά που έχει γίνει σε πάνω από 20 τίτλους.

Το κανάλι ElAnalistaDeBits έβαλε στη σειρά τίτλους όπως οι Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us Part 1 and 2, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth και αρκετά ακόμη, είτε έχουν λάβει το σχετικό PS Pro patch, είτε όχι, μιας και στις δύο περιπτώσεις έχουμε βελτιωμένες επιδόσεις.

Μάλιστα, τοποθέτησε τα games τόσο στην έκδοσή τους για το PS5, όσο και σε αυτή για το PS5 Pro και σε άλλα φαίνεται έντονα η διαφορά, ενώ σε άλλα όχι.

Το PS5 Pro, πέραν της πιο ισχυρής GPU, έχει και το PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), έναν upscaler που βελτιώνει την εικόνα στα παιχνίδια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε μόνοι σας και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.