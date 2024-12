Νέες πληροφορίες για τις οθόνες των Samsung Galaxy Z Fold7 και Samsung Galaxy Z Flip7

Τι θα φέρουν τα Samsung Galaxy Z Fold7 και Samsung Galaxy Z Flip7;

Τα Samsung Galaxy Z Fold7 και Samsung Galaxy Z Flip7 αναμένονται το 2025 και ήρθαν στο φως της δημοσιότητας νέες πληροφορίες από τον σύμβουλο Ross Young που έχει πάντα καλές πηγές από τις γραμμές παραγωγής.

Όπως αναφέρεται, το Samsung Galaxy Z Fold7 θα έχει τα panels του Samsung Galaxy Fold Special Edition, δηλαδή μια αναδιπλούμενη οθόνη 8 ιντσών και μία οθόνη 6.5 ιντσών στο εξωτερικό τμήμα.

Στο Samsung Galaxy Z Flip7 αναμένεται μία αναδιπλούμενη οθόνη 6.85 ιντσών και μία εξωτερική 4 ιντσών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις μειωμένες πωλήσεις που καταγράφηκαν για το Flip6 στο τρίτο τρίμηνο του 2024, όπου και οι αποστολές προς τα καταστήματα κινήθηκαν στο -10%, κυρίως λόγω της πορείας σε Αμερική και Κίνα.

Η DSCC εκτιμά πως η αγορά των αναδιπλούμενων κινητών θα κινηθεί με μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης το 2025 και εκτιμάται πως θα αναγεννηθεί το 2026, όταν και κυκλοφορήσει η πρόταση της Apple.

Fold 7 should have same display sizes as Fold 6 SE. So, Fold 6 SE will basically become the Fold 7.

Flip 7 should grow from 6.7" to 6.85" and cover display should be around 4".