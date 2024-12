Γεμάτο δράση το τελικό trailer για το νέο Indiana Jones videogame

Το Indiana Jones and the Great Circle πλησιάζει στην κυκλοφορία του.

Η Bethesda παρουσίασε το τελικό trailer για το Indiana Jones and the Great Circle, το νέο της videogame με πρωταγωνιστή τον γνωστό χαρακτήρα.

Το παιχνίδι προσφέρει εμπειρία δράσης από κάμερα πρώτου προσώπου και τοποθετεί τον παίκτη ανάμεσα στα γεγονότα των ταινιών Raiders of the Lost Ark και The Last Crusade, καλώντας τον ήρωα να ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

To Indiana Jones and the Great Circle θα κυκλοφορήσει στις 9 Δεκεμβρίου για PC και Xbox Series X/S, ενώ το 2025 αναμένεται και για το PS5.

Παράλληλα, η ομάδα ανάπτυξης δημοσίευσε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το PC.