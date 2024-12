Γυαλιά XR/AR αναμένεται να παρουσιάσει η Samsung τον Ιανουάριο στο Unpacked event

Η Samsung θα παρουσιάσει ένα νέο σετ γυαλιών XR/AR τον Ιανουάριο

H Samsung συνεργάζεται με την Google και την Qualcomm για να παρουσιάσει ένα νέο σετ γυαλιών mixed-reality.

Η αποκάλυψη θα γίνει στο πλαίσιο του Unpacked event που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, κοντά στην CES 2025.

Το project έχει αποκαλυφθεί εδώ και καιρό και αναμένεται να το δούμε για πρώτη φορά σε μερικές εβδομάδες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν μέχρι στιγμής πως τα αναμένουμε σε κάποια φάση μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ στο Unpacked event θα παρουσιαστούν απλά σε μορφή εικόνας ή video.

Σύμφωνα με insider, τα νέα γυαλιά θα είναι μέρος της αποκάλυψης των Samsung Galaxy S25, χωρίς ωστόσο να έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας κάτι παραπάνω.

Τα γυαλιά θα υποστηρίζουν καταγραφή εικόνων και videos, πληρωμές και θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος, μέσα στο μήνα αναμένεται να παρουσιαστεί η πλατφόρμα για την ανάπτυξη εφαρμογών.

