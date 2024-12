Έρχεται συνεργασία του Call of Duty με το Squid Game του Netflix! (vid)

Call of Duty και Squid Game γίνονται ένα.

Η Activision ανακοίνωσε τη συνεργασία της και του Call of Duty με τη σειρά Squid Game του Netflix. Το δημοφιλές project του Netflix θα προστεθεί με κάποιο τρόπο στα Call of Duty: Black Ops 6 και Call of Duty: Warzone μέσα στον Ιανουάριο, όπως μαρτυρά ένα νέο trailer που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ώρες.

Η συνεργασία αυτή θα έρθει μετά την διάθεση της δεύτερης σεζόν επεισοδίων του Squid Game στο Netflix που είναι προγραμματισμένη για τις 26 Δεκεμβρίου.

Πέραν αυτού, στις 17 Δεκεμβρίου το Netflix θα κυκλοφορήσει το videogame Squid Game Unleashed για κινητά με λειτουργικό iOS και Android. Έχει αναπτυχθεί από την Boss Fight Entertainment και είναι ένα multiplayer party royale game όπου οι παίκτες θα καλούνται να επιβιώσουν αντιμετωπίζοντας άλλους 32.