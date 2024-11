Συνατσάκη: «Η φήμη ότι είχα σχέση με την Ντορέττα είναι σαν να μου πει κάποιος ότι είμαι πλυντήριο πιάτων» (vid

Τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να απαντήσεις στις φήμες εξήγησε η Μαίρη Συνατσάκη.

Η Μαίρη Συνατσάκη απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το βίντεο που έκανε και απαντούσε αν έχει σχέση με την φίλη της, Ντορέτα Παπαδημητρίου, εξήγησε γιατί αποφάσισε να το σχολιάσει.

«Το περίμενα ότι θα με ρωτήσουν, γιατί την ακούω αυτή τη φήμη πάρα πολλά χρόνια, επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια τόσο πολύ φίλες. Οπότε έχει ξανάρθει στα αυτιά μου. Άμα ξέρεις την πραγματικότητα και πώς ζεις, είναι σα να σου λέει κάποιος ότι "είσαι πλυντήριο πιάτων". Δεν είμαι», είπε η Μαίρη Συνατσάκη μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day».

«Θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή;»

Σε βίντεο που «ανέβασε» στον κανάλι της στο YouTube προ μερικών εβδομάδων, η Μαίρη Συνατσάκη είχε απαντήσει στις φήμες που την ήθελαν να είναι «κρυφή» λεσβία, και έχει σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Ρε παιδιά, συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι πολύ παράδοξο, ένας άνθρωπος που έχει φορέσει μπλούζα “legalize gay” πριν 12 χρόνια στο Instagram, και μιλάω τόσο ανοιχτά για αυτό και είμαι τόσο άνετη, εγώ τα δικά μου θα τα έκρυβα; Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα I love you forever and ever. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα. Αλλά αν ήμασταν θα ήμασταν πολύ περήφανες και ίσως και μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό», είχε αναφέρει τότε η Μαίρη Συνατσάκη.