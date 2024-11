Η IO Interactive τερματίζει τη συνεργασία της με τον Conor McGregor μετά τις κατηγορίες για βιασμό

Τα νομικά προβλήματα του Conor McGregor του στερούν μια σημαντική συνεργασία.

Ο MMA Fighter Conor McGreggor κατηγορήθηκε από μια γυναίκα για απόπειρα βιασμού και αυτή η εξέλιξη πάρθηκε πολύ σοβαρά στο εσωτερικό της ομάδας ανάπτυξης IO Interactive.

Ο developer ανακοίνωσε πως μετά από αυτήν την κατάσταση που έγινε γνωστή διακόπτει άμεσα τη συνεργασία με τον McGregor, ο οποίος και εμφανιζόταν σε διάφορες αποστολές και σε ένα DLC Pack για το δημοφιλές videogame Hitman.

«Λόγω των περιστατικών που ήρθαν στη δημοσιότητα, αποφασίσαμε να διακόψουμε τη συνεργασία μας με τον αθλητή άμεσα», σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στο Χ η IO Interactive και συνέχισε αναφέροντας πως θα αφαιρέσει άμεσα και όλο το σχετικό περιεχόμενο από το videogame της.

In light of the recent court ruling regarding Conor McGregor, IO Interactive has made the decision to cease its collaboration with the athlete, effective immediately. We take this matter very seriously and cannot ignore its implications. Consequently, we will begin removing all…