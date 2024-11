D3lta: Ο ελληνοβρετανός singer έρχεται για ένα συναρπαστικό live στην Αθήνα

Μετά την επιτυχημένη πρώτη του headline περιοδεία στην Αγγλία και ένα άκρως δημιουργικό καλοκαίρι στο studio ο D3lta επιστρέφει στην Αθήνα.

Με ένα σετ που θα περιλαμβάνει τραγούδια που έχουμε λατρέψει από τη δισκογραφία του όπως τα Strange, Happy Out of Love και Hey You, το ολοκαίνουργιο SIGNALS, που θα ακούσουμε live πρώτη φορά, αλλά και νέα κομμάτια που θα συμπεριληφθούν στο επερχόμενο άλμπουμ του και τα οποία υπόσχονται να μας εντυπωσιάσουν, να μας ξεσηκώσουν, να μας κάνουν να τραγουδάμε και να χορεύουμε!

Μαζί του στη συναυλία αυτή θα είναι το βρετανικό γκρουπ του: ο Angelos Serras με την κιθάρα του, η Alex Hancox στο μπάσο και τα φωνητικά, και η Rebekah Rayner στα τύμπανα.

Opening Act οι Cherry Ties, μία δυναμική alternative rock μπάντα από τα Ιωάννινα, που συνδυάζει εκρηκττικές μελωδίες προσφέροντας μια φρέσκια και πρωτότυπη προσέγγιση στο μουσικό τοπίο.

Save the Date and meet D3lta:

5 Δεκεμβρίου Faust, Αθήνα

Doors open: 21:00

Έναρξη: 22:00

Προπώληση: 8€

Είσοδος: 10€



