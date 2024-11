«Χτύπησε» πάλι ο IShowSpeed: Θέλει να αναμετρηθεί στο ρινγκ με τον Jake Paul (vid)

Έτοιμος για μια μεγάλη πρόκληση δηλώνει ο IShowSpeed, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να αναμετρηθεί στο ρινγκ με τον Jake Paul.

Λίγες μέρες μετά τη νίκη του επί του Mike Tyson, ο Jake Paul δέχεται άλλη μια πρόκληση, αυτή τη φορά από τον IShowSpeed.

Παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος YouTuber κατάφερε να κερδίσει τον θρύλο της πυγμαχίας, στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας, ο IShowSpeed, δεν πτοείται. Αφού παρακολούθησε τον αγώνα, εξέφρασε την επιθυμία του να αντιμετωπίσει στο ρινγκ τον Paul.

Ο Speed ​​έθεσε το θέμα την Παρασκευή (22/11) κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. «Θα πολεμήσω τον Jake Paul μέσα στο 2025», είπε, πριν προσθέσει ότι ο αγώνας «μάλλον θα είναι κοντά στο GTA 6».

Και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να νικήσω τον Jake Paul. Θα αναμετρηθούμε».

Clip of Speed confirming it: pic.twitter.com/A8O78tdxf1

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί τον Paul καθώς, στο παρελθόν τον είχε προκαλέσει σε καβγά. Λίγες μέρες πριν ο 19χρονος YouTuber είχε δηλώσει: «Θέλω έξι μήνες προπόνησης για να κερδίσω οποιονδήποτε πυγμάχο στον κόσμο».

🚨| BREAKING: Jake Paul and his Manager call Speed out for a $20,000,000 boxing match 🤯 pic.twitter.com/OGPdwAlAVR