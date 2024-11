Οικογένεια έγινε viral αφού αποφάσισε να «κηδέψει» με τελετή το παλιό της αυτοκίνητο όταν αγόρασε καινούργιο (vid)

Μια οικoγένεια στην Ινδία έγινε viral όταν αποφάσισε να κηδέψει το παλιό της όχημα με κανονική τελετή.

Μια οικογένεια από την Ινδία έγινε πρόσφατα viral για την απόφασή της να στείλει το παλιό της αυτοκίνητο στον... τάφο αντί σε μάντρα, σε μια πολυτελή τελετή ταφής στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.500 άτομα.

Η οικογένεια Polara στο χωριό Padarshinga, στο Γκουτζαράτ, αποχαιρέτησε πρόσφατα το 18 ετών Suzuki Wagon R, βάζοντάς το στον τάφο σε μια πολυτελή τελετή ταφής, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.500 ντόπιοι. Οι Polara πίστευαν ότι ήταν το «τυχερό» τους αυτοκίνητο και έτσι θέλησαν να το αποχαιρετήσουν σωστά, αντί να το εγκαταλείψουν σε μια μάντρα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες πιστής υπηρεσίας.

Ο πατριάρχης Sanjay Polara δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι διαθέτει αρκετά πιο ακριβά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένου ενός Audi, αλλά πιστώνει στο παλιό Wagon R ότι συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη ευημερίας για την οικογένειά του, οπότε ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό γι' αυτό.

Gujarat: In Amreli, farmer Sanjay Polra gave his 15-year-old car a symbolic "final resting place" in gratitude for the prosperity it brought his family. The family held a ceremony with the village, planting trees at the site to commemorate their fortune-changing vehicle pic.twitter.com/vtoEkVQLIP