Επεισόδια στην Ευελπίδων: Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν σε διαδηλωτές και έριξαν κρότου λάμψης ανάμεσα σε αυτοκίνητα και ανυποψίαστους οδηγούς (vid)

Απρόκλητη επίθεση από τα ΜΑΤ σε συγκεντρωμένους μετά την προφυλάκιση Ρωμανού.

Προφυλακίστηκε ο Νίκος Ρωμανός μετά την απολογία του στην 22η τακτική ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα «γιάφκα» στους Αμπελόκηπους.

Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, έξω από την Ευελπίδων επικράτησε ένταση, από συγκεντρωμένα άτομα, τα οποία φώναζαν συνθήματα υπέρ του 31χρονου, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Οι αστυνομικοί εκτόξευσαν και κρότου λάμψης μέσα στον κόσμο και ανάμεσα σε αυτοκίνητα που περνούσαν εκείνη την ώρα από την οδό Ευελπίδων.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs. #Antireport#Ρωμανος #Greece #Athens pic.twitter.com/dwy85IDCwl