Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ από το οποίο επρόκειτο να πετάξει η Εθνική ομάδα Mπάσκετ.

Τέλος στην μεγάλη ταλαιπωρία για την Εθνική ομάδα Μπάσκετ, η οποία καθυστέρησε να πάρει την πτήση για επιστροφή από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ λόγω της πολύωρης καθυστέρησης που υπήρξε στο αεροδρόμιο.

Όπως έγινε γνωστό ένα ύποπτο πακέτο στις αποσκευές επιβάτη ήταν η αφορμή για να προκαλέσει το οκτάωρο χάος που δημιουργήθηκε.

«Το πρόβλημα έχει επιλυθεί και το αντικείμενο απομακρύνθηκε από την αστυνομία», ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο Sky News.

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου οι πτήσεις και η Εθνική να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Αυτή η συνθήκη προκάλεσε στην ομάδα μια περιπέτεια αφού η αποστολή της ομάδας οδηγήθηκε αρχικά στα υπόγεια του αεροδρομίου, ενώ αργότερα κατέλυσε σε ξενοδοχείο με σκοπό να μην επιβαρυνθούν κι άλλο οι παίκτες και οι άνθρωποι.

Gatwick South Terminal evacuated after a security incidence. North Terminal is not effected. Incoming planes are still able to land at the airport at the moment. Trains can't come in either. No Uber no taxi. Bomb disposal squad has arrived. There is a suspect package in the… pic.twitter.com/YPkjlnU8pm