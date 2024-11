«Έχασε» τον σύντροφό της από πνιγμό τη στιγμή που της έκανε πρόταση γάμου: Συγκλονίζουν τα όσα λέει (vid)

Συγκλονίζουν τα όσα λέει η σύντροφος του άντρα που έχασε την ζωή του από πνιγμό την ώρα που της έκανε πρόταση γάμου.

Η σύντροφος ενός άνδρα που πνίγηκε με τραγικό τρόπο μετά από πρόταση γάμου που της έκανε κάτω από το νερό, έκανε ένα συγκινητικό αφιέρωμα σε αυτόν, χρόνια μετά το θάνατό του.

Το 2019, ο Steven Weber και η φίλη του, Kenesha Antoine, έκαναν διακοπές στην Τανζανία, μένοντας σε ένα υποβρύχιο δωμάτιο σε ένα θέρετρο. Το ευτυχισμένο ζευγάρι απολάμβανε τη ρομαντική του απόδραση όταν ο Weber αποφάσισε να της δείξει την αγάπη του και να της κάνει μια ρομαντική πρόταση γάμου κάτω από το νερό.

Το δωμάτιο είχε ένα παράθυρο το οποίο έβλεπε τον βυθό όπου ο Γουέμπερ βούτηξε για να τραβήξει την προσοχή της φίλης του και να της κάνει πρόταση γάμου. Η Antoine βιντεοσκόπησε την στιγμή, η οποία της έμεινε ανεξίτηλη.

Κρατημένο σε μια πλαστική σακούλα για να μην καταστραφεί από το νερό, το μήνυμα εξέφραζε την εκτίμηση και την αγάπη του για εκείνη πριν γυρίσει το χαρτί για να αποκαλύψει την πρόταση γάμου.

