Η κόρη του Dave Gahan, Stella Rose στη σκηνή της Death Disco

Η Stella Rose, κόρη του εμβληματικού τραγουδιστή των Depeche Mode την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου θα εμφανιστεί για ένα μοναδικό live στην Death Disco.

Στη σκηνή της Death Disco θα ανέβει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου η Stella Rose Gahan. Πρόκειται για την 25χρονη κόρη του Dave Gahan (Depeche Mode), που κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου το εξαιρετικό ντεμπούτο της άλμπουμ "Eyes of Glass". Είχαν προηγηθεί δύο καταπληκτικά singles, τα "Muddled Man" και "Angel" με τα οποία μας εισήγαγε στον κόσμο της.

Ένα κόσμο που με κύριο άξονα την ποιητική δύναμη, τα σκοτεινά soundscapes και την δυναμική ερμηνεία ενθουσίασε τον διεθνή μουσικό τύπο.

To Clash έγραψε: «Passionate and dissolute, ‘Muddled Man’ recalls Nick Cave at his Biblical best” ενώ το Paper Magazine είχε να πει για το "Angel" τα παρακάτω: “Warm, folksy croon swells into a room-filling climax».

Στην πρώτη της ευρωπαϊκή περιοδεία της, η Stella Rose θα έχει σαν βάση της στην Ελλάδα το Death Disco!

Μια συναυλία σε ελληνικό έδαφος, που όσο σημαντική θα είναι για όλους εμάς, μάλλον άλλο τόσο θα είναι και για αυτήν, μιας και η μαμά της και σύζυγος του Dave Gahan, η ηθοποιός, παραγωγός και συγγραφέας Jennifer Sklias είναι Ελληνίδα.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι The Synth-A, ένα synth noir pop ντουέτο από την Αθήνα που μισεί να τραγουδάει για την αγάπη, αν και μερικές φορές υποκύπτει. Κατά κύριο λόγο συνθέτουν τη μουσική τους με αναλογικά modular synths και αποτελούνται από τους Stavros Van der Wilt και Venetia Ioakim.

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου

Death Disco (Ωγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, Ψυρρή)

Πόρτες στις 21:00

Τιμή Εισιτηρίου: 17

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/music/stella-rose/

Facebook Εvent