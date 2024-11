Πλέον μπορείτε να κάνετε και στην Ελλάδα stream PS5 games στο PlayStation Portal

Σημαντική αναβάθμιση για το PlayStation Portal.

To PlayStation Portal αναβαθμίζεται σημαντικά με το νεότερο firmware update της Sony, όπου πλέον υποστηρίζει streaming παιχνιδιών μέσω cloud στο φορητό αυτό σύστημα.

Το update προσφέρει στα μέλη του PS Plus Premium πάνω από 120 επιλεγμένους τίτλους της νεότερης γενιάς, όπως τα Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise και Ratchet & Clank: Rift Apart, ενώ προς το παρόν δεν φαίνεται η λειτουργία να περιλαμβάνει συμβατότητα με τα PS3 και PS4.

Η ανάλυση του stream θα είναι 1080p στα 60fps και με υποστήριξη όλων των λειτουργιών του DualSense, όπως το haptic feedback, τα adaptive triggers και το touchpad (μέσω εξομοίωσης στην οθόνη αφής).