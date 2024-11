Ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ: Μια νεκρή από ρουκέτα της Χεζμπολάχ στην πόλη Σφαράμ

Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Δευτέρας (18/11) σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα να υπάρχει και ένα θύμα.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρουκέτας που εκτοξεύτηκε σήμερα από τον Λίβανο εναντίον της πόλης Σφαράμ, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης και το πολυώροφο κτίριο που έπληξε η ρουκέτα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

⚡️BREAKING:



Multiple missiles likely fired from Lebanon by Hezbollah made impact in Tel Aviv with fires breaking out.



Channel 13 Hebrew: Fire breaks out in Bnei Brak neighborhood in Tel Aviv due to falling fragments of interceptor missiles



Reports of Power outage in some areas… pic.twitter.com/nuaV2vUHvc