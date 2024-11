Το χρυσό ρολόι τσέπης που δόθηκε στον καπετάνιο που διέσωσε τους επιζώντες του Τιτανικού πωλείται σήμερα σε τιμή ρεκόρ

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης που δόθηκε στον Arthur Rostron, καπετάνιο του RMS Carpathia, του πλοίου που διέσωσε πάνω από 700 επιζώντες από την καταστροφή του Τιτανικού, πωλήθηκε έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης που δόθηκε στον καπετάνιο του πλοίου που διέσωσε 700 επιζώντες από τον Τιτανικό πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας τιμή - ρεκόρ για αναμνηστικά από το ναυάγιο.

Το ρολόι 18 καρατίων της Tiffany & Co. δόθηκε από τρεις επιζώντες γυναίκες στον καπετάνιο Άρθουρ Ρόστρον για να σώσει αυτές και άλλους ναυαγούς.

A gold pocket watch given to the ship captain who rescued 700 survivors from the Titanic sold at auction for nearly $2 million, setting a record for memorabilia from the ship wreck.



Read more: https://t.co/R8HppNhZV3 pic.twitter.com/JfXCJs9YjG