Οι Σκανδιναβικές χώρες δίνουν οδηγίες «επιβίωσης» στους πολίτες σε περίπτωση πολέμου: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες τις πρώτες ώρες!

Οι αρχές στις σκανδιναβικές χώρες δίνουν νέες συμβουλές στους πολίτες για την επιβίωση σε καιρό πολέμου.

Η Σουηδία έστειλε πέντε εκατομμύρια φυλλάδια στους κατοίκους της, με τα οποία τους προτρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολέμου. Τα κίτρινα φυλλάδια περιέχουν κρίσιμες οδηγίες για το πώς θα αποθηκεύσουν τρόφιμα και πως θα βρουν το κοντινότερο καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας πυρηνικής επίθεσης, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ.

Because fear prevented them from just giving Ukraine the tools they ask for to fight Russians in Ukraine, Europeans themselves may soon have to fight a coalition of Russia, North Korea and Iran.



It was all so avoidable. pic.twitter.com/ZmfSJkZZJA