Athens Bar Show 2024: Μια αξέχαστη διοργάνωση που αναδεύει το μέλλον των bars και φέρνει στην πόλη τα κορυφαία bars του κόσμου

Το Athens Bar Show 2024 ήταν το καλύτερο που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα, απο την ίδρυσή του 14 χρόνια πριν. Αυτή η “δήλωση” δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, αλλά απόλυτα αληθινή και περιεκτική.

Οι εντυπώσεις των επισκεπτών, καθώς και της παγκόσμιας κοινότητας των bars που συμμετείχαν στα φετινά Athens Bar Show και Athens Bar Week το επιβεβαιώνουν, ενώ οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Πάνω από 17.000 επισκέπτες, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό ήταν επαγγελματίες και επισκέπτες από το εξωτερικό, Ευρώπη και Κεντρική Ασία, περισσότερα από 130 περίπτερα, 124 ομιλητές με 90+ σεμινάρια και παρουσιάσεις σε 5 αίθουσες, 22 τόνοι πάγου, και 200 εκδηλώσεις στην πόλη από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου.

Η βασική συνταγή επιτυχίας για εμάς είναι απλή: Έμφαση στην προσωπική εξέλιξη και δημιουργία αξίας για την πόλη και τους επαγγελματίες της εστίασης.

Μετά από 14 χρόνια, μπορούμε ξεκάθαρα να μιλάμε για μια μοναδική 360° εμπειρία που συνδυάζει αρμονικά την εκπαίδευση, την δικτύωση των ανθρώπων του κλάδου και τη δημιουργία μοναδικών αναμνήσεων τόσο για τους νέους όσο και για τους έμπειρους επαγγελματίες, καθώς επίσης και για τους απαιτητικούς & “ψαγμένους” καταναλωτές.

Το Athens Bar Show αποτελεί πλέον παγκόσμιο σημείο αναφοράς και μια από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές πλατφόρμες για το bartending και το spirits industry. Είναι τόπος συνάντησης, διάδρασης, σύναψης συμφωνιών και πηγή έμπνευσης για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διεθνώς.

Σημαντική συμβολή στην επιτυχία του Athens Bar Show 2024 είχαν οι χορηγοί, υποστηρίζοντας τον τεράστιο όγκο γευσιγνωσιών στα περίπτερα των εκθετών: τα επαγγελματικά πλυντήρια Winterhalter που έπλεναν τα 30000+ ποτήρια Onis Glassware που ήταν ο χορηγός ποτηριών και βοήθησε στην τεράστια εξοικονόμηση πλαστικών μιας χρήσης. Η εταιρία Ice Kingdom που υποστήριξε με υψηλής ποιότητας και καθαρότητας πάγο. Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος είναι τα τελευταία δύο χρόνια χορηγός ενυδάτωσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης εμπειρίας του Athens Bar Show.

Η πιο συναρπαστική εβδομάδα στην πόλη… μέχρι την επόμενη!



Η εβδομάδα Athens Bar Week 2024 ολοκληρώθηκε με σχεδόν 200 εκδηλώσεις σε περισσότερα από 70 σημεία σημεία της πόλης (bars, εστιατόρια, εναλλακτικοί χώροι) φιλοξενώντας την πλειοψηφία των κορυφαίων bars του κόσμου και της Ελλάδας. Bartenders από το Σαν Φρανσίσκο, το Μεξικό και το Λος Άντζελες, μέχρι το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ και το Σίδνεϊ σέρβιραν τις δημιουργίες τους σε συνεργασία με τα κορυφαία Αθηναϊκά bars.

Στρατηγικός συνεργάτης του Athens Bar Week 2024 ήταν η παγκόσμια πλατφόρμα μετακίνησης Uber, προωθώντας την ασφαλή μετακίνηση με το μήνυμα “Κάθε έξοδος ξεκινάει και τελειώνει υπεύθυνα”, μέσω εκπτωτικών κωδικών για μετακινήσεις με ταξί που βρίσκονταν διαθέσιμοι σε όλες τις εκδηλώσεις της εβδομάδας.

Η εβδομάδα κορυφώθηκε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, με το μεγαλύτερο cocktail party της χρονιάς στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: το International Closing Party. Περισσότερα από 6.000 άτομα απόλαυσαν cocktails από 30 διαφορετικά pop-up bars με guest bartenders απο την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο, την Κέρκυρα, τη Βαρκελώνη, τη Ρώμη, το Μιλάνο και το Σαν Φρανσίσκο, υπο τους ήχους μοναδικών DJ sets απο τους Street Outdoors Soundsystem by Three Cents και των Kiki Botonaki & Myrophora (NON Aesthetics).

Το Athens Bar Show αναγνωρίζεται πλέον ως μια από τις καλύτερες εκθέσεις του είδους της παγκοσμίως, ενώ η εβδομάδα Athens Bar Week έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς και πολιτιστικούς θεσμούς γαστρονομίας της πρωτεύουσας.

Ραντεβού λοιπόν σε λιγότερο από έναν χρόνο!

Το #AthensBarShow2025 θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Νοεμβρίου 2025 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ενώ η εβδομάδα #AthensBarWeek2025 από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2025.

Πληροφορίες για το Athens Bar Show

www.athensbarshow.gr

IG: @athensbarshow

TikTok:@athensbarshow

Πληροφορίες για το Athens Bar Week

www.athensbarweek.gr

IG: @athensbarweek

TikTok: @athensbarweek