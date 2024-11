Συναγερμός στο Ντάλας: Αεροπλάνο χτυπήθηκε από σφαίρα λίγο πριν την απογείωση

Ένα περίεργο περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ντάλας κλήθηκαν να ερευνήσουν οι αρχές των ΗΠΑ.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Ντάλας των ΗΠΑ, καθώς αεροπλάνο της Southwest Airlines χτυπήθηκε από σφαίρα το βράδυ της Παρασκευής (15/11) την στιγμή που ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι μια σφαίρα «χτύπησε τη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους ακριβώς κάτω από το θάλαμο πτήσης, ενώ το πλήρωμα ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Ινδιανάπολη».

Το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά έναν διάδρομο προσγείωσης, με «ελάχιστο αντίκτυπο στις λειτουργίες του αεροδρομίου», σύμφωνα με ανάρτηση του Dallas Lover Field Airport στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν ειδοποιηθεί για το συμβάν και το αεροπλάνο αποσύρθηκε από την υπηρεσία, είπε η Southwest.

