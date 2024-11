Συνελήφθη άνδρας στην Κωνσταντινούπολη που άνοιξε πυρ κοντά στο προξενείο του Ισραήλ (vid)

Σε επίθεση προς το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη προέβη ένας άνδρας στην Τουρκία ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αρχές.

Τεταμένο είναι το κλίμα στην Τουρκία, με μια μεγάλη μάζα ανθρώπων να διαμαρτύρεται έντονα κατά του Ισραήλ.

Τελευταίο περιστατικό ήταν η επίθεση άνδρα ο οποίος άνοιξε πυρά κατά του προξενείου του Ισραήλ το οποίο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος hurriyetdailynews.co, το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από τον πολυώροφο συγκρότημα στην περιοχή Beşiktaş, όπου ο ύποπτος πραγματοποίησε την ένοπλη διαμαρτυρία αργά στις 14 Νοεμβρίου.

Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβουν οι ειδικές δυνάμεις, αφού ο άνδρας αντιστάθηκε στους αστυνομικούς για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τελικά παραδοθεί, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Last night, an unidentified person opened fire into the air with a shotgun in front of the Israeli Consulate in Beşiktaş, Istanbul, to protest Israel's operations in Gaza

After initial resistance, the perpetuator surrendered to officers from the special operations police unit. pic.twitter.com/b7FRrpJB1Q