Αποκτήστε σήμερα δωρεάν μια συλλογή επικών παιχνιδιών Castlevania για το PC σας

Απολαύστε τώρα δωρεάν το Castlevania Anniversary Collection

Τα δωρεάν games είναι πάντα ευπρόσδεκτα και εδώ και μερικές ώρες μπορείτε να βάλετε στη βιβλιοθήκη σας το Castlevania Anniversary Collection.

Το πακέτο περιλαμβάνει τα παιχνίδια της σειράς από την εποχή των 8-bit και συγκεκριμένα τα εξής τμήματα της σειράς: Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula (που δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στα αγγλικά) και History of Castlevania - Book of the Crescent Moon.

Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη ένα μοναδικό eBook με στοιχεία από τους δημιουργούς και art από τον κόσμο του Castlevania. Κατεβάστε το τώρα δωρεάν από εδώ.