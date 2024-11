Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας «πιάστηκε» να κοιμάται την ώρα συνεδρίασης για την ψήφο εμπιστοσύνης (vid)

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα κοιμόταν στην Βουλή την ώρα συζήτησης για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, που τον δείχνει να κοιμάται στη Βουλή , την ώρα που συζητιόταν το θέμα για τη ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Το βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην Ιαπωνία, ενώ ο γραμματέας του, με επίσημες δηλώσεις του προσπαθούσε να τον προστατεύσει.

Ο Shigeru Ishiba φαίνεται στα επίμαχα βίντεο να κοιμάται για μερικά λεπτά, κατά τη διάρκεια κρίσιμης ψηφοφορίας για το μέλλον της κυβέρνησης του.

Japan's new Prime Minister, Shigeru Ishida, demonstrated how he would navigate Japan's complex economic and political problems.



He fell asleep during his inauguration.



He had called the defence pact with the US "outdated." Maybe they put something in his tea? pic.twitter.com/Fgobmvajxw