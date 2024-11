Ένα άγαλμα που αγοράστηκε κάποτε για έξι δολάρια και χρησιμοποιήθηκε ως διακοσμητικό, αξίζει σήμερα εκατομμύρια

Μια μαρμάρινη προτομή 300 ετών μπορεί να πωληθεί για εκατομμύρια δολάρια!

Ένα μαρμάρινο άγαλμα αξίας 6 δολαρίων που αγοράστηκε πριν από πολλά και χρησιμοποιήθηκε ως στήριγμα είναι στην πραγματικότητα μια πολύτιμη προτομή ενός Σκωτσέζου πολιτικού του 18ου αιώνα - και θα μπορούσε να αξίζει εκατομμύρια δολάρια.

Η «προτομή Bouchardon» - η οποία απεικονίζει τον Σκωτσέζο γαιοκτήμονα και πολιτικό Sir John Gordon - φιλοτεχνήθηκε από τον βασιλικό Γάλλο γλύπτη Edmé Bouchardon το 1728, ενώ ο Gordon περιόδευε στη Ρώμη, σύμφωνα με το artnet.com.

Για αιώνες, βρισκόταν στο κάστρο της οικογένειας στο Invergordon, μια μικροσκοπική πόλη στα σκωτσέζικα Highlands.

