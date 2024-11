Έλληνας μουσικός υποψήφιος για βραβείο Grammy

Ο Έλληνας μουσικός, σολίστ, Λεωνίδας Καβάκος είναι υποψήφιος για βραβείο Grammy.

Για ακόμη μια χρονιά υποψήφιος για Grammy βρίσκεται ο καταξιωμένος μουσικός, Λεωνίδας Καβάκος. Ο κορυφαίος σολίστ, έρχεται να προσθέσει στην ήδη τεράστια καριέρα του ακόμη μια διάκριση με αυτή του την υποψηφιότητα.

Το άλμπουμ του με τίτλο «Beethoven for Three: Symphony No. 4 And Op. 97, “Archduke”», που κυκλοφόρησε από τη Sony Classical, βρίσκεται ανάμεσα στις υποψηφιότητες για την κατηγορία "Καλύτερη Ερμηνεία Μουσικής Δωματίου/Μικρού Συνόλου".

Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό, το οποίο φέρνει μαζί τρεις κορυφαίους μουσικούς: τον βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο, τον διάσημο τσελίστα Γιο-Γιο Μα και τον διακεκριμένο πιανίστα Εμάνιουελ Αξ.

Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και οι 3 διακεκριμένοι σολίστες το παρουσίασαν σε συναυλία στο Ηρώδειο τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.