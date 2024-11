SKG: Τι σημαίνει τέλος πάντων η συντομογραφία που χρησιμοποιούν τα social media για τη Θεσσαλονίκη

Γιατί τελικά η Θεσσαλονίκη γράφεται συνέχεια ως SKG στη «γλώσσα» της Gen Z και των social media;

Πρόσφατα βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Εκεί, λοιπόν, ανάμεσα στις εξαιρετικές ταινίες που είδαμε (με προσωπική αγαπημένη το All We Imagine as Light, το οποίο πραγματικά αξίζει να δείτε), τις δράσεις της διοργάνωσης, αλλά και τις βόλτες στη συμπρωτεύσα, μια απορία στριφογύρναγε στο μυαλό μου: τι ακριβώς σημαίνει το SKG, που έβλεπα παντού στην πόλη.

Προφανώς όλοι όσοι έχουμε πάρει έστω και μια φορά το αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη, γνωρίζουμε ότι τα τρία αυτά γράμματα αναφέρονται στο αεροδρόμιό της, αλλά σε αντίθεση με το αεροδρόμιο της Αθήνας, το οποίο βλέπουμε ως ATH, αυτό διαφέρει. Πώς προέκυψε, λοιπόν, το SKG;

Το 1993 η επωνυμία του Αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης έγινε Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και η συντομογραφία που υιοθετήθηκε από την ΙΑΤΑ, τη Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, ήταν το SKG, το οποίο βγαίνει από το SaloniKa Greece.

Ωστόσο, στη γλώσσα της Gen Z και κατά συνέπεια σε αυτή των social media, όταν αναφέρεται κάποιος στη Θεσσαλονίκη, τη γράφει ως SKG για συντομία. Κάπως έτσι το συγκεκριμένο hashtag έχει καταφέρει να γίνει το αγαπημένο όσων ανεβάζουν κάποιο Instagram Story, post ή video από τη συμπρωτεύουσα.