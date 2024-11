Συναγερμός στο Λονδίνο: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αγορά της βρετανικής πρωτεύουσας, ένας νεκρός

Ένας άνδρας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από επίθεση με μαχαίρι σε αγορά του Λονδίνου σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από μαχαιριές που δέχθηκαν τρία άτομα σε αγορά του Λονδίνου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, τρία άτομα δέχθηκαν επίθεση το πρωί της Κυριακής στην αγορά East Street, έξω από την Walworth Road στο νότιο Λονδίνο.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατία καθώς ως πιθανότερο σενάριο εξετάζονται ψυχολογικά προβλήματα του άνδρα που συνελήφθη.

Οι δύο από τους τραυματίες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

