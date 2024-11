Απίστευτες εικόνες στη Σαουδική Αραβία: Έπεσε χιόνι στην έρημο Al-Jawf για πρώτη φορά στα χρονικά (vids)

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, και αν δεν το πιστεύετε, τότε πηγαίνετε στη Σαουδική Αραβία. Η περιοχή Al-Jawf είδε για πρώτη φορά χιόνι!

Για πρώτη φορά στην ιστορία, στην περιοχή Al-Jawf της Σαουδικής Αραβίας έπεσε χιόνι, μετατρέποντας το άνυδρο τοπίο της ερήμου σε ένα σπάνιο χειμερινό σκηνικό.

Το πρωτοφανές αυτό καιρικό φαινόμενο έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων βροχοπτώσεων και έχει γοητεύσει τόσο τους κατοίκους όσο και τους μετεωρολόγους.

Οι κάτοικοι της Al-Jawf ξύπνησαν προχθές (06/11) σε ένα χιονισμένο τοπίο, με τα βουνά και τις κοιλάδες να έχουν είναι... στα λευκά. Το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Τύπου ανέφερε ότι η χιονόπτωση ήταν μέρος ενός ευρύτερου καιρικού φαινομένου που περιλάμβανε ισχυρές βροχές και χαλάζι και αναζωογόνησε τις συνήθως ξηρές κοιλάδες.

Σε απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, η μετεωρολογική υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για συνέχιση της κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες, με τους αξιωματούχους να συνιστούν στους κατοίκους να λαμβάνουν προφυλάξεις λόγω των ασυνήθιστων καιρικών συνθηκών.

🏝❄️ Saudi Arabian desert covered in snow



This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.



A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo