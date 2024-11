Influencer οπαδός της Τσέλσι είδε να της κλέβουν το κινητό μπροστά από τα μάτια της (vid)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας κλέφτης με ηλεκτρικό ποδηλάτου κλέβει το τηλέφωνό μιας γνωστής influencer, την ώρα που γύριζε ένα βίντεο με τη φίλη της.

Η γνωστή οπαδός της Τσέλσι και influencer Astrid Wett ισχυρίζεται ότι της έκλεψαν το τηλέφωνο ενώ γύριζε ένα βίντεο στο Λονδίνο. Το μοντέλο του OnlyFans λέει στα social media της ότι ένας ληστής με ποδήλατο της άρπαξε το κινητό μπροστά στα μάτια της, ενώ εκείνη και μια φίλη της της έκαναν γυρίσματα στις όχθες του ποταμού.

London is genuinely a crime ridden hell hole at the moment



Yesterday I had my phone stolen front right in front of me.

How do we even fix this? pic.twitter.com/fPtFSpqzpw