Την «πάτησε» η Κάμαλα Χάρις: Έκανε πως μιλάει με ψηφοφόρο της, αλλά είχε ανοιχτή την κάμερα του κινητού της (vid)

Γκάφα για την Κάμαλα Χάρις, η οποία υπέστη βαριά ήττα στις αμερικανικές εκλογές από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την Κάμαλα Χάρις, η οποία είδε τον Ντόναλντ Τραμπ να κερδίζει πανηγυρικά στις εκλογές των ΗΠΑ.

Στο βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει... χαμό στα social media, η Κάμαλα Χάρις μιλάει στο τηλέφωνο με ψηφοφόρο της μπροστά τις κάμερες.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η Αμερικανίδα πολιτικός προσποιούταν ότι μιλούσε στο τηλέφωνο, καθώς όταν το γύρισε φάνηκε να είναι ανοιχτή η κάμερα.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν το περιστατικό και το βίντεο ανέβηκε στα social media με αποτέλεσμα τα σχόλια να πέσουν... βροχή.

Δείτε το σχετικό βίντεο

HOLY CR*P



Kamala just pretended to talk to a voter on the phone but mistakenly showed that her phone was open to the camera app. LMAO



Everything about Kamala is FAKE and STAGEDpic.twitter.com/khKTj4KEJC