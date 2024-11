Χιλιάδες μετανάστες από το Μεξικό προσπαθούν να περάσουν στις ΗΠΑ πριν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ

Ένα καραβάνι 3.000 μεταναστών αναχώρησε από το Μεξικό για τις ΗΠΑ την Τρίτη (05/11).

Ένα μεγάλο καραβάνι με 3.000 μετανάστες κατευθύνεται βόρεια προς τις ΗΠΑ σήμερα ανήμερα των εκλογών. Η τεράστια κίνηση στα σύνορα έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές και αξιωματούχοι της συνοριοφυλακής περιγράφουν τα όσα βλέπουν ως μια τρελή προσπάθεια των μεταναστών να διασχίσουν τα σύνορα όσο είναι ακόμα πρόεδρος ο Μπάιντεν.

Caravan of 3,000 migrants rushes for US border on Election Day: ‘One last f–k you to America’ https://t.co/4xEuebd510 pic.twitter.com/EwIVfDQLLa