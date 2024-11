Η NASA ξεκίνησε το σύστημα «ψηφοφορίας από το διάστημα» το 1997, όταν το Τέξας ψήφισε νόμο που επέτρεπε στους αστροναύτες να ψηφίζουν από όπου και αν βρίσκονται.

Καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί στήνονταν στις ουρές έξω από τα χιλιάδες εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα, δύο αστροναύτες της NASA ψήφισαν από ένα πολύ πιο ασυνήθιστο μέρος: το διάστημα. Πριν μερικές ώρες, ο Butch Wilmore και η Sunita Williams ψήφισαν από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

It doesn’t matter if you are sitting, standing, or floating - what matters is that you vote! pic.twitter.com/olRTOpIozp