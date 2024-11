Εκλογές ΗΠΑ: Ψήφισε ο Ντόναλντ Τραμπ, «Αισθάνομαι πολύ σίγουρος» (vid)

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν πως η αναμέτρηση Τραμπ-Χάρις θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης, αφότου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη Φλόριντα.

«Αισθάνομαι πολύ σίγουρος», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει στη νίκη απέναντι στην Δημοκρατική αντίπαλό του, Κάμαλα Χάρις, προτού συμπληρώσει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν «πολύ μεγάλο προβάδισμα».

“Republicans stay in line, Democrats can leave if they want,” urged Donald Trump, responding to questions after voting. When asked if this would be his last campaign, he said, “I would think so,” adding that it makes him feel “sad and very fulfilled.”https://t.co/4oiqiCMi84 pic.twitter.com/aNm1jO6jxy