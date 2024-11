Μακαλιάς στο One On One: «Δεν τολμάει κανένας στην τηλεόραση – Έχουμε ξεχάσει την ουσία»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν ο καλεσμένος στο δεύτερο One On One με τη Δώρα Παντέλη στο κανάλι της Novibet στο Youtube!

Καλεσμένος ο Δημήτρης Μακαλιάς, που μίλησε για τη ζωή του και την καριέρα του, τόσο σαν ηθοποιός, όσο και σαν παρουσιαστής.

«Δεν τολμάει κανένας στην τηλεόραση, βλέπουμε παντού την ίδια εκπομπή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μακαλιάς στη Δώρα Παντέλη, ενώ στο κεντρικό κάδρο του νέου Talk Show της Novibet τοποθετήθηκε η συζήτηση για την έλλειψη ουσίας σε διάφορα κομμάτια του κοινωνικού γίγνεσθαι, καθώς και η επίδραση των social media στη ζωή μας.

Επιπρόσθετα, ο Δημήτρης Μακαλιάς θυμήθηκε την απόφασή του να αφήσει τις Πολιτικές Επιστήμες και τη Νομική για την υποκριτική, κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους γονείς του, ενώ στάθηκε στην ευτυχία που νιώθει ως πατέρας.

