Με αυτά που φέρνει το Netflix τον Νοέμβριο, το binge-watching είναι δεδομένο

Σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για να περάσουμε χουχουλιάρικα τον Νοέμβριο με Netflix.

Το Netflix μπήκε ήδη σε εορταστικό mood, φέρνοντας τις πρώτες χριστουγεννιάτικες ταινίες στη βιβλιοθήκη του, είμαστε πολύ έτοιμες γι'αυτό. Για τον Νοέμβριο όμως, την έχει εμπλουτίσει με αρκετές και ενδιαφέρουσες σειρές, ιδανικές για binge-watching, καθώς και με ιδιαίτερες ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο ντοκιμαντέρ «It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», που έχει γίνει ήδη διαθέσιμο στο Netflix, και αφορά το σκανδαλώδες φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην ποδοσφαιρίστρια Τζένι Ερμόσο, το οποίο άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Επιπλέον, ανυπομονούμε για το δεύτερο μέρος του «Cobra Kai», που έρχεται επιτέλους στα μέσα του Νοεμβρίου, καθώς επίσης και το ντοκιμαντέρ για τον Έλβις Πρίσλεϊ.

