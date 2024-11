Ιράν: Αγνοείται η τύχη της φοιτήτριας που συνελήφθη διαμαρτυρόμενη για τη χιτζάμπ, έμεινε με τα εσώρουχα και έστειλε μήνυμα σε όλο τον κόσμο (vid)

Δημόσια γδύθηκε μία φοιτήτρια στην πανεπιστημιούπολη του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Azad στην Τεχεράνη, όταν η αστυνομία ηθών την επέπληξε για τον τρόπο που φορούσε τη μαντίλα της.

Σε γυναίκα σύμβολο έχει αναδειχθεί η νεαρή φοιτήτρια στο Ιράν που διαμαρτυρήθηκε για την επίθεση που δέχθηκε από τις Αρχές επειδή φορούσε λάθος το χιντζάμπ της, μένοντας με τα εσώρουχα.

«Η απίστευτη χειρονομία της είναι σύμβολο ελπίδας και αγώνα για όλους όσους τολμούν να αμφισβητήσουν την αδικία. Ενώ στο Ιράν οι γυναίκες αγωνίζονται με κίνδυνο της ζωής τους ενάντια στο επιβεβλημένο πέπλο, στη Γαλλία κάποιες μάχονται για να επιβάλουν το πέπλο στην κοινωνία!» έγραψε επίσης στο twitter ακτιβίστρα από τη Γαλλία.

Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όλου του πλανήτη, αυτή η ιστορία αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα. «Δεν μπορώ ούτε να διανοηθώ πόσο επικίνδυνη και γενναία ήταν η πράξη διαμαρτυρίας αυτής της νεαρής κοπέλας» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

#AhouDaryaei Iranian woman fighting for #WomanLifeFreedom what brave young woman I would be unable of having this courage and you? @EmmanuelMacron what are you going to do to protect her ? pic.twitter.com/mYGt254TR2

Today, at Amir Kabir University in Iran Tehran, the morality police harassed her for wearing an improper hijab. In response, she took off her clothes in protest. It’s an act of incredible courage and, at the same time, heartbreaking. I’m deeply concerned for her well-being.

These… pic.twitter.com/jeScBUpuc0