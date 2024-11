Οργισμένες αντιδράσεις στα social media για την επίθεση των ΜΑΤ στους εποχικούς πυροσβέστες: «Το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα εγκληματίες»

Οι χθεσινές εικόνες από τα επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ των αστυνομικών και των πυροσβεστών ήταν σοκαριστικές, με τους χρήστες των social media να κάνουν λόγο για «ντροπιαστική στάση» των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (31/10) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε κατάληψη του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να μπουν στο κτήριο του υπουργείου, προκειμένου να το εκκενώσουν και συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές που ζητούσαν συνάντηση με τον Υπουργό.

Nωρίτερα, στους εποχικούς πυροσβέστες είχε δοθεί διορία μέχρι τις 20.30 να εκκενώσουν το υπουργείο και να απομακρυνθούν. Ωστόσο, δεν υπάκουσαν στις υποδείξεις και λίγο πριν τις 9 το βράδυ έγινε η σκληρή επέμβαση των ΜΑΤ, που έκαναν χρήση χημικών ακόμα και εντός του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η ένταση επικράτησε και εξωτερικά του κτηρίου όπου περίπου 200 άτομα είχαν κλείσει την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα και πετούσαν αντικείμενα στους αστυνομικούς. Τότε, η αστυνομία επιστράτευσε και την «Αύρα» για να μπορέσει να διαλύσει τους συγκεντρωμένους, ενώ άνδρες της ομάδας «δράση» χτυπούσαν με τα γκλοκ όσους δεν υποχωρούσαν.

Οι εικόνες των πεσμένων και χτυπημένων πυροσβεστών και τα πλάνα με τους πάνοπλους ΜΑΤατζήδες να βαράνε στο «ψαχνό» έκαναν το γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες στο Twitter να σχολιάζουν το γεγονός ότι οι αστυνομικοί επιτέθηκαν στους ανθρώπους που όλο το καλοκαίρι με αυτοθυσία έσβηναν τις φωτιές.

In the summer they are heroes

In October they are criminals



Solidarity with the firemen #πυροσβεστες pic.twitter.com/xZxqTLYdXZ