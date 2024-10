Hot Wheels Unleashed 2, Ghostwire: Tokyo και Death Note Killer Within έρχονται δωρεάν σε PS4 και PS5

Τον Νοέμβριο, η Sony θα χαρίσει τρία σημαντικά games σε PS4 και PS5.

H Sony προσφέρει κάθε game δωρεάν παιχνίδια για τους συνδρομητές του PS Plus σε PS4 και PS5 και για τον Νοέμβριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τις προσθήκες.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του PS Plus Premium, PS Plus Extra και PS Plus Essential θα μπορούν να προσθέσουν στην ψηφιακή συλλογή τους από τις 5 Νοεμβρίου τα Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo και Death Note Killer Within.

Το τελευταίο ανακοινώθηκε πρόσφατα και είναι το πρώτο game που βασίζεται στο θρυλικό anime, βάζοντας 10 παίκτες να δώσουν τα πάντα και να κληθούν να δώσουν απάντηση για να επιλέξουν ανάμεσα σε ζωή και θάνατο.

Μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου μένουν στο PS Plus τα δωρεάν games του Οκτωβρίου, που είναι τα WWE 2K24, Dead Space και Doki Doki Literature Club Plus, οπότε αν τα έχετε ξεχάσει, προσθέστε τα τώρα στη συλλογή σας.