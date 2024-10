Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Νορβηγία

Εκτροχιασμός τρένου στην Νορβηγία είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, όπως μετέφεραν τα ΜΜΕ της χώρας.

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του από εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας που σημειώθηκε σήμερα (24/10) στη βόρεια Νορβηγία, όπως μετέδωσαν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Η αρχική ενημέρωση από την αστυνομία και την διαχειρίστρια εταιρεία SJ, δεν έκανε αναφορά σε νεκρούς, ενώ ανέφεραν ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των 90 επιβατών της αμαξοστοιχίας.

A train derailed on the Nordlandsbanen on Thursday afternoon.

The stretch between Bjerka and Mo i Rana is closed. Three helicopters and all emergency services are on their way. Helgelands hospital has sounded the disaster alarm.

- We can confirm that a disaster alarm has gone… pic.twitter.com/09V9Gyi3VM