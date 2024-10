Ούτε Ελλάδα, ούτε Ισπανία, ούτε Μαλδίβες: Το National Geographic ανακοίνωσε τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2025

Το National Geographic αποκάλυψε τις επιλογές του για το BEST OF THE WORLD 2025, τον ετήσιο κατάλογο με τις πιο συναρπαστικές, σημαντικές και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες για το επόμενο έτος.

Το National Geographic δημοσίευσε την ετήσια λίστα με τους «καλύτερους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου» για το 2025 - και θα σας κάνει να ταξιδέψετε παντού, από σκοτεινά νησιά της Ινδονησίας μέχρι λιγότερο εξωτικούς τόπους, όπως το Άινταχο.

Οι επιλογές φέτος έχουν να κάνουν με πιο περίεργους προορισμούς και δεν έχουν καμία σχέση με τα συνήθη τουριστικά στέκια.

Η έμφαση δόθηκε, σύμφωνα με τους συντάκτες, σε «τοποθεσίες όπου οι επισκέπτες νιώθουν ευπρόσδεκτοι και υποστηρίζουν το περιβάλλον και την τοπική κοινότητα».

Ο κατάλογος του 2025, ο οποίος δημιουργήθηκε από γνωστούς traveller και διεθνείς συντάκτες του Nat Geo, περιλαμβάνει ένα μείγμα από εκπληκτικούς, ανερχόμενους προορισμούς και διαχρονικές τοποθεσίες που έχουν κάτι νέο και συναρπαστικό να προσφέρουν, από ένα νέο καταφύγιο αναρρίχησης στην Ινδία μέχρι το νέο και λιγότερο γνωστό μονοπάτι της Στοκχόλμης.

Ως συνήθως, οι επιλεγμένες «αποδράσεις» εκτείνονται σε όλο τον κόσμο, από το Murray River της Αυστραλίας μέχρι τον Εθνικό Δρυμό Ocala της Φλόριντα.

«Μου αρέσει να σκέφτομαι το BEST OF THE WORLD ως την ετήσια πρόσκληση του National Geographic. Στόχος μας είναι να παρακινήσουμε τον κόσμο να εξερευνήσει την απίστευτη ποικιλομορφία των τόπων και των εμπειριών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Nathan Lump, αρχισυντάκτης του National Geographic.

Λοιπόν, αναλυτικά η λίστα του National Geographic

1. Los Angeles, California

2. Ocala National Forest, Florida

3. Senegal

4. Boise, Idaho

5. Barbados

6. Cerrado, Brazil

7. Bangkok, Thailand

8. Antigua, Guatemala

9. Kanazawa, Japan

10. Guadalajara, Mexico

11. Kwazulu-Natal, South Africa

12. Abu Dhabi, UAE

13. Stockholm Archipelago, Sweden

14. Cork, Ireland

15. Outer Hebrides, Scotland

16. Brasov, Romania

17. Raja Ampat, Indonesia

18. Cenobitic Monasteries, Italy

19. Greenland

20. Tunisia

21. Suru Valley, India

22. Northland, New Zealand

23. Eastern and Oriental Express, Malaysia

24. Murray River, Australia

25. Haida Gwaii, British Columbia