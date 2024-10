Η Breitling επεκτείνει τη συλλογή Avenger με νέα μεγέθη, υλικά και μοντέλα «Night Mission»

Για πάνω από 20 χρόνια, το Avenger της Breitling βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εναέριας περιπέτειας. Τώρα τα νέα μοντέλα Night Mission απογειώνονται με τολμηρά μεγέθη κάσας και νέα χρώματα στα λουράκια , έτοιμα για την επόμενη εναέρια αποστολή σας.

Κατασκευασμένο για πιλότους τζετ, το Avenger Night Mission είναι ένα ρολόι που μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των πιο σκληρών πιλοτηρίων διατηρώντας τις κορυφαίες επιδόσεις του. Αλλά δεν χρειάζεστε διαπιστευτήρια της πολεμικής αεροπορίας για να εκτιμήσετε τον τολμηρό σχεδιασμό, την εξαιρετική ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητα ανώτερου επιπέδου.

Κατασκευασμένο από τα ίδια υλικά με τα αεροσκάφη, το Avenger Night Mission της Breitling συνδυάζει την ισχυρή απόδοση με το εκλεπτυσμένο μοντέρνο αεροπορικό στιλ. Τα μοντέλα Breitling Avenger Night Mission διαθέτουν αντοχή στο νερό στα 300 μ., λειτουργικότητα εύκολης χρήσης και κατασκευή ανθεκτική στη διάβρωση, καθώς είναι κατασκευασμένα για τα πιο σκληρά πιλοτήρια.

Με μαύρες κεραμικές κάσες η πιο πρόσφατη σειρά περιλαμβάνει λουράκια που εμπνέονται από στρατιωτικά και σύγχρονα σχεδιαστικά χρώματα, όπως πράσινο, μπεζ της άμμου, μαύρο και τιρκουάζ. Τα νέα χρώματα φέρνουν μια τολμηρή νότα και πινελιές ανθεκτικότητας σε ένα ρολόι που θαυμάζουν όσοι ασκούν επαγγέλματα με έντονη δράση, καθώς και όσοι αγαπούν μια πινελιά περιπέτειας.

«Αυτά τα ρολόγια είναι έτοιμα για κάθε πρόκληση, από υπερηχητικές πτήσεις μέχρι δύσκολες επιχειρήσεις», λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Breitling, Georges Kern. «Αυτά είναι μερικά από τα πιο ανθεκτικά ρολόγια που κατασκευάζουμε»

ΝΈΟ SUPER AVENGER B01 CHRONOGRAPH 46 NIGHT MISSION ΣΕ ΠΡΆΣΙΝΟ ΧΡΏΜΑ

Το νέο Super Avenger B01 Chronograph 46 Night Mission διαθέτει μια κάσα 46χιλ. με έντονα χαρακτηριστικά με ανθεκτικό, μαύρο ανθρακονημάτινο καντράν και πράσινο λουράκι. Η κάσα και η στεφάνη του είναι κατασκευασμένα από κεραμικό ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Το ανοιχτό πίσω μέρος της κάσας, η κορώνα, τα ωστήρια και το κούμπωμα είναι κατασκευασμένα από συμπαγές τιτάνιο, παρέχοντας την υψηλότερη αναλογία αντοχής προς βάρος από οποιοδήποτε μέταλλο. Οι αριθμοί του καντράν παρέχουν εξαιρετική αναγνωσιμότητα.

Το τελευταίο μοντέλο της συλλογής Avenger της Breitling που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, έχει ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος κάσας από το Avenger Automatic GMT 44 Night Mission, το οποίο επιτρέπει την ανάγνωση της ώρας Zulu κατά μήκος μιας 24ωρης περιστρεφόμενης στεφάνης ή μιας δεύτερης ζώνης ώρας με μια ματιά. Το νέο, μεγαλύτερο μέγεθος κάσας διαθέτει τον ίδιο συνδυασμό χρωμάτων και ανθρακονημάτινο καντράν.

ΝΈΑ ΜΟΝΤΈΛΑ AVENGER B01 CHRONOGRAPH 42 NIGHT MISSION ΣΕ ΜΠΕΖ ΤΗΣ ΆΜΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΡΚΟΥΆΖ

Τα ελαφρώς μικρότερα μοντέλα Avenger Night Mission με μέγεθος κάσας 42 χιλ. διατίθενται με στρατιωτικά δερμάτινα λουράκια σε μπεζ της άμμου και τιρκουάζ. Όσον αφορά τα σχέδια του καντράν, το μοντέλο Avenger B01 Chronograph 42 Night Mission σε μπεζ της άμμου έχει μαύρο καντράν από άνθρακα και το μοντέλο με το τιρκουάζ καντράν ταιριάζει με το λουράκι. Το μπεζ της άμμου ενισχύει την αντίθεση με τους αριθμούς του ίδιου χρώματος στο καντράν. Τα νέα μοντέλα Avenger B01 σε μπεζ της άμμου και τιρκουάζ τροφοδοτούνται από τον κατασκευής Breitling μηχανισμό, με ανοιχτό πίσω μέρος της κάσας και απόθεμα ισχύος περίπου 70 ωρών.

ΝΈΟ AVENGER AUTOMATIC 42 NIGHT MISSION ΣΕ ΜΑΎΡΟ ΧΡΏΜΑ

Το νέο μοντέλο Avenger Automatic 42 Night Mission διαθέτει μαύρο στρατιωτικό δερμάτινο λουράκι, κεραμική κάσα και ανθρακονημάτινο καντράν. Αυτό το περιπετειώδες ρολόι είναι εξοπλισμένο με τον αυτόματο μηχανισμό τριών δεικτών Breitling 17, με απόθεμα ισχύος περίπου 38 ωρών.

Όλες οι κινήσεις της Breitling είναι πιστοποιημένες με COSC.

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΜΟΝΤΈΛΑ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΝΈΩ Ν ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΏΝ AVENGER ΑΥΤΌ ΤΟ ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ

Τον περασμένο μήνα, η Breitling παρουσίασε δύο βασικά μοντέλα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από τιτάνιο –μια εξέλιξη του νέου Super Avenger– που διαθέτουν μαύρο ή μπλε καντράν μαζί με περιστρεφόμενη στεφάνη 60 λεπτών από τιτάνιο σε μια κάσα μεγέθους 46 χιλ. Οι δείκτες βελτιστοποιούν το καντράν, αναδεικνύοντας τον κόκκινο δείκτη χρονογράφου. Το μοτίβο λαβής στην κορώνα και τη στεφάνη, καθώς και τα τετράγωνα ωστήρια έχουν σχεδιαστεί για την ομαλότερη λειτουργία χρονομέτρησης.

Η Breitling κυκλοφόρησε επίσης τον περασμένο μήνα τα μοντέλα Avenger Chronograph με κάσα 42 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα που τροφοδοτείται από τον κατασκευής Breitling μηχανισμό 01. Η ωρολογοποιία αποκάλυψε τρία νέα μοντέλα με μαύρο, μπλε και πράσινο καντράν που διατίθενται είτε με ασορτί στρατιωτικά δερμάτινα λουράκια είτε με μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι.

Κατασκευασμένο με υλικά αεροπορικής ποιότητας, το Avenger Night Mission βασίζεται σε σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας της Breitling που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930 και το τμήμα αεροπορίας HUIT, όταν ο ιδρυτής τρίτης γενιάς Willy Breitling κατασκεύαζε όργανα ακριβείας και χρονογράφους για πιλότους. Η τεχνογνωσία της Breitling στην αεροπορία εκτείνεται πέραν των στρατιωτικών μοντέλων και οργάνων στη χρυσή εποχή της πολιτικής αεροπορίας, όταν η Breitling δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά και θρυλικά ρολόγια της εποχής των τζετ, το Navitimer.

Ακολούθησαν και άλλα μοντέλα με επίκεντρο την αεροπορία, όπως τα AVI Co-Pilot, Aerospace, Emergency και, φυσικά, το Avenger – καθένα από αυτά αποτελεί απόδειξη της σημαντικής ιστορίας της Breitling και της διαρκούς σχέσης της με την αεροπορία.