Viral το ατύχημα σε ενυδρείο: Φάλαινα αφόδευσε στο σόου και πιτσίλισε τον κόσμο (vid)

Μια φάλαινα προκάλεσε ατύχημα κατά την διάρκεια σόου και το βίντεο έγινε viral.

Ένα αστείο και ταυτόχρονα σιχαμερό περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσιο πάρκο του Σαν Αντόνιο των ΗΠΑ. Η στιγμή καταγράφηκε και το βίντεο έγινε γρήγορα viral.

Πρωταγωνίστρια του περιστατικού μια τεράστια φάλαινα, η οποία κατά την διάρκεια του σόου της, αφόδευσε μέσα στην τεράστια δεξαμενή και στη συνέχεια κάνοντας μια εντυπωσιακή βουτιά πιτσίλισε το κοινό με το βρώμικο νερό.

Όπως είπε ένας θεατής, «περιμέναμε να βραχούμε καθισμένοι τόσο κοντά, αλλά όχι έτσι. Μύριζε απαίσια και οι άνθρωποι είχαν κλείσει τη μύτη τους για να μην αναπνέουν».

Whale takes a shit at Sea World San Antonio, crowd gets splashed right after pic.twitter.com/vw3kjoG89U