«H καλύτερη ταινία της χρονιάς, ένα πραγματικό έπος»: Ενθουσιασμένοι οι κριτικοί με τον «Μονομάχο II» (vid)

Οι κριτικοί χαρακτήρισαν τον «Μονομάχο ΙΙ» ως την «καλύτερη ταινία της χρονιάς» και ως ένα «πραγματικό έπος», καθώς αποθέωσαν τις ερμηνείες του Πολ Μέσκαλ και του Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Είναι αλήθεια ότι οι θαυμαστές του Gladiator ανησύχησαν ιδιαίτερα όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας. Ενώ πίστευα ότι ήταν στην πραγματικότητα ένα αρκετά καλό τρέιλερ, οι περισσότεροι τόνισαν ότι η μουσική δεν ταίριαζε καθόλου.

Ωστόσο, οι πρώτες εντυπώσεις της ταινίας έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την πρεμιέρα της στο Λος Άντζελες και είναι διθυραμβικές, με τους κριτικούς να εκστασιάζονται με το σίκουελ και τις ερμηνείες του καστ.

Ο Erik Anderson του Awards Watch γράφει: «To "GLADIATOR II" είναι ένα πραγματικό έπος και η καλύτερη ταινία του Ridley Scott εδώ και χρόνια. Ο Πολ Μέσκαλ είναι ένας σταρ της δράσης, ένας άξιος διάδοχος του θρόνου».

Η συγγραφέας Shanelle Genai έγραψε στο Twitter: «Δεν νομίζω ότι το διαπιστώσατε... To #GladiatorII ίσως είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς».

Welcome back to the f*king movies! That sums up #GladiatorII . Ridley Scott's best directorial effort since "Black Hawk Down." I found Paul Mescal's work as Lucius to be one of the film's most honest surprises. This is Denzel Washington, having the time of his life in one of his… pic.twitter.com/5ETqmXdbDD

Επίσης, ο παραγωγός, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Simon Thompson δήλωσε: «Το #GladiatorII παρουσιάζει επικά σκηνικά δράσης και πολλές επικές μάχες».

#Gladiator2 isn’t just arguably the best film of the year, it’s one of the best of all-time.



It’s one of those films that will reinvigorate your love for cinema. It defy’s expectations, the performances are outstanding (denzel just locked in another oscar), the score is just as… pic.twitter.com/SuLDNkORFF