Ανακοινώθηκε το PlayStation The Concert – World Tour και έρχεται στην Ευρώπη (vid)

Το PlayStation ετοιμάζει τη δική του συναυλία με μουσική από games.

H Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε πως διοργανώνει το PlayStation The Concert – World Tour 2025-2026, ένα κονσέρτο που θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Απριλίου 2025 στο Δουβλίνο και στη συνέχεια θα περάσει από 200 πόλεις σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και όχι μόνο.

Οι θεατές θα παρακολουθήσουν live εκτελέσεις μουσικής από γνωστά games, όπως τα The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima, Horizon και αρκετά ακόμη.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί οι παρακάτω πόλεις.

Αμβούργο

Άμστερνταμ

Αντβέρπ

Βιέννη

Βερολίνο

Βουδαπέστη

Δουβλίνο

Γκέτεμποργ

Γλασκώβη

Ζυρίχη

Κοπεγχάγη

Λειψία

Λιντς

Λονδίνο

Λοντζ

Μάντσεστερ

Μόναχο

Μπέρμπινγκχαμ

Μπολόνια

Μπρατισλάβα

Νιουκαστλ

Ντίσελντορφ

Ομπερχάουζεν

Όσλο

Παρίσι

Πράγα

Σόφια

Στουτγκάρδη

Τάμπερε

Φρανκφούρτη

Συγκεκριμένες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε μετέπειτα χρονική στιγμή και τα εισιτήρια έχουν ήδη βγει προς πώληση από το επίσημο site.